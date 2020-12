Svada om Kvadraturen

Sjelden jeg har lest så mye svada. Å stenge Lundsbroa er bra for forurensninga. Men totalt sett må det jo bli mer forurensing når man blir stående i kø i Baneheitunnelen. Og for de på Lund blir det lengre kjørevei for å komme inn til byen. Der jeg kommer fra, betyr det at køkjøring sammen med lenge kjørevei gir mer forurensing. Men nå er jeg født i Vennesla da. Så det kan være unnskyldningen for at jeg ikke forstår dette...

Slutt på gratis parkering om kveldene og helgene er også så bra for Kvadraturen, står det. Her kommer bondevettet mitt inn igjen. Javel, så at frivilligheten, f.eks. de englene som jobber gratis som natteravn om helgene og nettene, nå må betale for parkering, er heller ikke ødeleggende for Kvadraturen? De som jobber gratis for Blå Kors, og i andre organisasjoner, vil de fortsette med gratis jobbing når de må betale parkering? Jeg jobbet selv som frivillig i byen. Men det kostet meg flere hundre hver gang. Bompenger, bensin og parkering . Og de som kommer til å kverulere med at jeg kunne tatt buss, så kan jeg ikke det! Det er faktisk ikke alle som kan ta buss pga allergi eller sykdom!

Det skrives at de bevilger 8 millioner til Kvadraturen så bryr jeg meg som bruker lite om det. For en bruker handler det om tilgjengelighet og enkelthet til å komme til butikker og restauranter. Er man ute og spiser en bedre middag om kveldene er det deilig å slippe å se på klokka når f.eks. parkometeret går ut. Så om noen kan forklare meg hvorfor det er så bra for butikkene og resturantene i byen at vi stenger Lundsbroa og tar parkering døgnet rundt, hadde jeg vært takknemlig. (PS, det kreves litt innsats for å få meg til å forstå det.)

