MDG og utbygging av vei

Jeg leser med store øyne innlegget til MDG 25.11. Hva er det dette partiet glemmer når de i hele artikkelen maser om å bygge ned og ødelegge naturen? Dere i MDG glemmer noe vesentlig oppi dette med å bygge bedre og sikrere veier på Sørlandet, nemlig menneskeliv som går tapt i trafikken! Nå har vi måttet kjøre mye frem og tilbake til Oslo i 2020 og vi er svært takknemlige for de fantastisk flotte og sikre veiene vi har fått mellom Kristiansand og Oslo. Så jeg vil be MDG tenke litt på alle de liv som blir spart ved å bygge sikrere veier og sette verdien av et tre og et menneskeliv opp mot hverandre.

I tillegg så betaler jeg bompengene med glede med å få kjøre på nydelige veiene, tusen takk til dere som står på med veiutbyggingen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn