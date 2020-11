Hundre års ensomhet – det er nok nå!

Neste tiår kan vi i Risør by feire 100-årsjubileum for videregående (artiums) utdanning. De første årene som en privat skole, men få år senere som et offentlig tilbud. En nedbygging av studiespesialiseringen ved Risør Videregående skole (RVS) vil følgelig sette Risør bortimot hundre år tilbake.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn