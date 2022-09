Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Jeg kjøper konsekvent CB øl, fordi det er godt. Min kjære som er fra Bergen, liker Hansa. Når vi er i Bergen, kjøper også jeg Hansa. Synes den og CB egentlig har ganske lik smak. Men jeg observerer jo selvfølgelig rundt forbi at Seidel er populær. Den er vel noe rimeligere.

Personlig tror jeg toget er gått for CB. Og hjertet for CB er vel ikke lenger det varmeste, verken hos meg eller mange andre. Hansa er for meg ei god erstatning.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.