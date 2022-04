Ærede ordførere og formannskap.

Jeg har i dag fått i oppgave å svare på hva som kan gjøre Kristiansand (og Grimstad) til bedre studentbyer. Dette er et stort spørsmål, men jeg skal prøve å gi dere en pekepinn mot de viktigste sakene.

For hver eneste SHoT-undersøkelse som gjennomføres, ser vi at det står verre og verre til med studentenes psykiske helse. De nyeste tallene viser at annenhver student sliter psykisk og føler seg ensomme. Halvparten av alle studentene har altså psykiske helseplager. Det er ekstremt mange. Disse tallene gjelder for hele studentnorge, men det er studentene i Kristiansand dere kan gjøre noe for. Vi trenger raskere psykisk helsehjelp, og vi trenger lavere terskel for å få hjelp. Pandemien har forverret den nedadgående trenden i studenters psykiske helse, og det trengs tiltak nå. Agder er allerede på norgestoppen i utenforskap og andel unge uføre, noe jeg frykter bare vil forsterkes dersom vi ikke prioriterer studenthelse.

For å prioritere studentenes helse og trivsel, er det viktig at kommunen setter av penger til ressurser. Vi ser at studenter er en av de samfunnsgruppene som sliter mest – så da tenker jeg det er naturlig at kommunen må frikjøpe stillinger til å jobbe med studenttrivsel spesifikt. Disse stillingene kan hjelpe med å skape et studentbysamarbeid sammen med relevante aktører, hvor man kan jobbe sammen om å gjøre byen best mulig for studenter. De har gjort det i Trondheim, og det er vel ingen tvil om at Trondheim er en attraktiv og ettertraktet by å studere i?

Kristiansand er også «kjent» for å være en by der det er vanskelig å få jobb, og at mange får jobb gjennom bekjentskaper og nettverk. Enten dette er sant eller ikke, er det uansett dette folk tror – og fremtidige jobbmuligheter påvirker hvor man ønsker å studere. Derfor må vi jobbe for å fjerne dette stempelet. Fylkeskommunen har gått foran som et godt eksempel med å lyse ut sommerjobber for studenter. På denne måten får studentene relevant arbeidserfaring, inntekt, og kontakt med arbeidslivet. Dette øker sannsynligheten for at studenter kommer hit, trives, og blir værende. Jeg håper at kommunen skal følge i dette fotsporet, og lyse ut relevante sommerjobber innen flere fagfelt. Jeg håper også at dere kan oppfordre og hjelpe næringslivet med å gjøre det samme, slik at flest mulig studenter kan nyte godt av dette.

Hvis Kristiansand skal være en god studentby, må Kristiansand være en god by å være student i.

