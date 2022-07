I slike situasjoner kan det være lurt om vi lokalpolitikere tar en fot i bakken. Finnes det planlagte investeringer som kan vente, omgjøres eller reverseres?

Eller bør våre politiske kjepphester ris videre i den retning vi advares mot?

Burde eksempelvis vår kornsilo nå vært fylt med korn som kan anvendes når dårlige dager inntreffer? Burde våre vannmagasiner hatt litt mer vann, fremfor å bli rammet av eksport-trussel? Burde havet fylles med fisk og undervannsfauna fremfor plast og vindmøller? Burde våre oljer og mineraler vært foredlet og benyttet til noe mindre investeringskrevende enn batterier?

Nye Veier har skuffende nok satt ringveien vår på pause.

Hva da med Gartnerløkka? Burde vi ta en pause der også?

Jeg ser med gru på den dagen den gamle vesterveibroa skal rives. Inni den ligger også trafostasjonen til NSB. Begge deler må erstattes med tunge investeringer, mens år med trafikk-kaos venter i stillestående kø til 27 kroner literen + bompenger.

Den nye vesterveibroa må også rives. Så må den erstattes med en midlertidig bro, mens gravemaskinene tar fatt på kvikkleira for å lage firefelts vei i en bratt dump som skal gå under en gigantisk trafikkfordeler som angivelig gir bedre rom for busser og sykler som skal driftes fra vannmagasiner som leverer strøm til dieselpris, lagret i batterier som skattebetalerne skal investere 60 milliarder for å fasilitere, og deretter produsere.

På toppen av det hele kommer selvsagt bompenger for alle, enten du kjører buss, bil eller skal ha en vare levert på døra.

Det såkalte grønne skiftet består altså av ulønnsomme investeringer som skaper kaos for befolkningen. Regninga sendes til de som har minst, mens de som har mest beregner seg profitt på den dårlige investeringen.

Det er ikke særlig sosialdemokratisk. Det er heller ikke rettferdig, og selv business-folka i Høyre vet at dette ikke er samfunnsøkonomisk klokt.

Hvor er da bærekraften?

Alle politikere vet at Gartnerløkka kan bestå som den er i dag med små justeringer. Sykkelveiene er helt briljante og bussen kommer frem.

De som ikke kommer frem er bilistene som skal gjennom byen. Dette kan ordnes ved å bygge firefelts vesterveibro ut/inn fra Baneheiatunnelene ved å utvide dagens.

Alle vet også at NSB klarer seg fint med dagens trafostasjon. Politikerne er også klar over at av- og påkjøringsramper til helsebydelen Eg med sine 10.000 planlagte ansatte må bygges slik at vi ikke får kaos i gjennomgangstrafikken ved hvert turnus-skift. Og alle vet at når ringveien en gang etter den varslede resesjonen står ferdig, så vil trafikkbildet i byen se helt annerledes ut. Særlig hvis fergetrafikken flyttes til Vige og containertrafikken flyttes til KMV-tomta der hvor jernbanen ligger.

Til slutt kommer den såkalte byvekstavtalen som skal velte deler av den lokale regningen over på staten. Men en slik avtale får vi kun dersom vi er en kommune som består av 120.000 innbyggere.

Hvis vi om litt står uten Søgne og Songdalens bidrag til befolkningsveksten, frafaller avtalen eller blir dårligere og mer belastende for Kristiansands innbyggere, mens vi alle fortsetter å betale skatter og avgifter som fordeles ellers i landet – og står i kø.

Flertallet i dagens bystyre, hovedsakelig Ap, H, KrF, ser ut til å lide av manglende endringskompetanse. De tar ikke rev i seilene før de varslede stormer. De venter til stormen inntreffer og sender regninga til oss som eier skuta når masta er brukket og tar inn mer vann enn flyteevnen tillater.

Gartnerløkka er et prosjekt som kan og må stoppes før kaoset begynner. Vi kan vurdere saken på nytt når ringveien står ferdig. I mellomtiden må du stemme på partier som er endringskompetente, og ikke de som går til valg med slagordet Sør som før!

Måtte fornuften seire! Godt valg!

