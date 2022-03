Motvind viser en rørende omsorg og bekymring for at Birkenes kommune ikke skal få sin rettmessige andel av produksjonsavgiften fra Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk.

I et leserinnlegg i Fædrelandsvennen den 21. mars og Birkenesavisa den 18. mars, forsøker de nok en gang å så tvil om disse inntektene, og om de virkelig vil tilfalle vertskommunen.

Uredelighet om produksjonsavgiften

Bekymringen fremstår direkte falsk når vi ser på hva organisasjonen selv har sagt i høringsrunden om forslaget. Motvind har aktivt motarbeidet at produksjonsavgiften for vindkraftverk skal tilfalle kommunene. De skriver rett ut i sitt høringsbrev at «En avgift som tilfaller kommunen, vil klart øke presset på naturen. Den vil bli nok et lokkemiddel for bygdekommuner, ofte med svak økonomi, til å si ja til vindkraftverk.»

Av frykt for at kommuner skal se seg tjent med å bidra til økt fornybar energiforsyning, så faller altså organisasjonen Birkenes kommune i ryggen. Deres forslag er at avgiften i stedet skal gå rett til staten, uten at vertskommunene får et øre. Heldigvis har regjeringen langt bedre rettferdighetssans. I statsbudsjettet for 2022, nærmere bestemt, Prop. 1 LS (2021–2022). Kap. 7.2., slås det fast hva som ble løsningen:

«...Etter en samlet vurdering, og blant annet i lys av at avgiften skal være moderat, foreslås det at inntektene fordeles til vertskommunene uten videre fordeling til andre kommuner eller (verts-)fylkeskommuner. Det legges til grunn at fordelingen til vertskommuner bør ta utgangspunkt i den geografiske plasseringen av vindkraftverkene...» Inntektene fra Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk vil altså tilfalle Birkenes kommune, uansett hva Motvind måtte ønske eller påstå.

Vi kan altså slå fast:

· Produksjonsavgiften er vedtatt, og vil bli innført

· Vertskommunene vil få inntektene

· Et samlet storting står bak dette vedtaket, og det er ingen grunn til å skape usikkerhet om at avgiften vil bestå

Uredelighet om eiendomsskatten

Motvind forsøker også å skape usikkerhet om eiendomsskatten på vindkraftverket. Det er det heller ingen grunn til. Regjeringen slår også fast i statsbudsjettet at: «Kommuner kan også velge å skrive ut eiendomsskatt på vindkraftverk, jf. eigedomsskattelova § 3. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som avgjør om, og i hvilket omfang, det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.». Det er ingen som har tatt til orde for at ikke disse inntektene i sin helhet skal tilfalle kommunen.

Vi forstår det ikke, men vi respekterer Motvinds standpunkt mot økt fornybar kraftproduksjon. Det vi verken kan forstå eller respektere er at organisasjonen systematisk driver villedende argumentasjon og dobbeltkommunikasjon.

Uredelighet om uklarheter

I innlegget gjentas en rekke påstander vi har svart ut før, som vi gladelig svarer på igjen:

· De hevder at RWE har trukket seg fra den opprinnelige tilleggsavtalen som de la frem for kommunestyret i 2020. Sannheten er at utbygger ikke har trukket seg fra noen avtale, fordi den avtalen ble aldri inngått. Utbygger har gjennom et eget brev slått fast at vi vil inngå en slik avtale, men vårt etiske regelverk forbyr oss å tilby en vertskommune penger for å påvirke deres beslutning. Når beslutningen er fattet vil det stille seg helt annerledes.

· De hevder RWE har trukket seg fra planene om ny Senumstad bru. Sannheten er at det er fylkeskommunen som har trukket seg. Utbygger har hele tiden stått ved at 50 prosent av kostnaden med ny bro dekkes av utbygger.

· De hevder at MTA-planen ikke er fullført. Sannheten er at utbygger har svart opp alt NVE har forespurt til MTA-planen. NVE avventer nå det videre arbeid med MTA-planen til OED har tatt avgjørelse om forlengelse av fristen for byggestart.

· De hevder at naturmangfoldsrapporten fortsatt er mangelfull. Sannheten er at utbygger har svart opp alt som er forespurt om tilleggsundersøkelser.

· De hevder at RWE har feilinformert kommunen om kontrakter som er fremforhandlet med lokale bedrifter. Sannheten er at utbygger har holdt kommunen løpende orientert, om hva som til en hver tid har vært den formelle statusen på en hver kontrakt. Senest 4. mars ble det oversendt et notat om dette.

Vi mener det ville tjene saken om vi kunne være enige om å være uenige i sak, og ikke skape et dårlig debattklima med falske beskyldninger og mistenkeliggjøringer.

· De hevder at RWE har ikke underskrevet avtale med kommunen om kompensasjon for evt. bortfall av eiendomsavgift. Sannheten er at dette spørsmålet var en del av tilleggsavtalen, som vi av grunner forklart over her, ikke har lov til å undertegne på det nåværende tidspunkt. Men; vi har vært helt tydelige på at dette er noe vi vil stå ved.

· De hevder det er usikkerhet om driftsbygning på Engesland og innovasjonshus på Birkeland. Sannheten er at utbygger står ved alt som er avtalt vedrørende driftsenhet på Engesland og støtte til innovasjonshus på Birkeland. Villighetserklæringen dokumenter dette som et tillegg til inngått rammeavtale med Birkenes kommune.

Vi mener det ville tjene saken om vi kunne være enige om å være uenige i sak, og ikke skape et dårlig debattklima med falske beskyldninger og mistenkeliggjøringer. Sakens fakta taler for seg. Innbyggerne og politikerne i Birkenes er fullt ut i stand til å ta et standpunkt, enten det er for eller mot vindkraft, uten å bli bombardert med falske påstander.

