Det er dessverre en tendens i norsk politikk de to siste tiårene. Når det er dårlig stilt, går velgerne over til de borgerlige, når det endelig begynner å gå i riktig retning, så skal de absolutt over til Ap & co.

De siste årene har vist at første sak på agenda er å ødelegge det som borgerlig side har skapt. Før Nye Veier ble opprettet hadde vi en av de dårligste veistrukturene i Europa, slått av Albania, og vi er ett av verdens rikeste land.

Når de nå velger å bygge ned hva motparten har bygd opp i stedet for å bygge videre og videreutvikle, så snur velgerne igjen.

Vi kommer ikke videre så lenge vi har en venstreside som hele tiden fokuserer på å reversere hva motparten har gjort i stedet for å se fremover og en høyreside som hele tiden må starte opp på nytt.

