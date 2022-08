Russland har i årtier hatt en viktig marinebase på Krimhalvøya. For Russland er den utgangspunkt for betydelig kontroll over Svartehavet og mulighet for utgang til Middelhavet, en uhyre viktig base for Russland. Kan Russland ha en svært viktig base i et NATO-land? Nei, helt ulogisk. Da den «kalde krigen» og rustningskappløpet ebbet ut, var langtrekkende raketter og forsvar mot disse et viktig «tema». (Tidsaspektet for mulig forsvar.) Det må vel kunne hevdes at det ble lovet, i hvert fall oppfattet, at NATO, som var en defensiv allianse, ikke skulle utvides østover. Hva har skjedd nå? «Kravet» fra Russland var nei til NATO i Ukraina (nei til USA/NATO rakettbaser nær grensen) og kontroll av og tilgang til sin marinebase på Krim.

Hva skjedde? NATOS generalsekretær gav med høy og markert røst uttrykk for at Ukraina skulle kunne innlemmes i NATO, så oppfattelsen om at NATO ikke skulle utvides østover var vekke.

Tysklands forbundskansler og Frankrikes president var i Russland og forhandlet, men i henhold til media ville Putin ha positivt svar fra USA, som er det dominante medlem av NATO, og det uteble. De fleste «holdt pusten» og ventet, men Putin hadde satt sin grense, og krigen ble et faktum.

Gikk Putin til krig for å forsvare grensen (hindre plassering av militært utstyr nær sin grense) og forsvare (beholde) sin viktige marinebase? Sannsynligvis ja.

Er krigen et resultat av langsiktig og smart strategi fra USA/NATO med press om at Ukraina skulle bli medlem i NATO?

Den som angriper fysisk vil bli sett på som den store stygge ulven (bjørnen), i dette tilfellet Russland. Hvilke innvirkning har krigen på verdens største utfordring, energi og klima? Enormt negativt. Oppmerksomheten mot klimaet blir svekket, og både krigen nå, og opprustning som kommer, krever energi, og forverrer klimasituasjonen.

Sanksjoner: I starten av krigen het det stopp import av russisk gass for å svekke Russlands økonomi (etter press fra USA?). Når det ble gjennomført fra russisk side blir Russland pekt på som årsak til gasskrisen og de enorme prisene i EU. Forunderlige greier.

Hadde ikke EU oversikt over sine energiressurser? Tanke om samarbeid og ta best mulig vare på den kloden vi lever på er tydeligvis ikke tema lenger. Det ruskes til i øst med USA-besøk på Taiwan. Bygges det opp til en kopi av Ukraina-krisa? Slettes ikke umulig.

