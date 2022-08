Jeg må noe beskjemmet innrømme at regjeringen likevel ikke er udugelig på absolutt alle områder: Dere er usedvanlig kreative og dyktige når det gjelder å avspore og tåkelegge tingene ved å vri debatten fra sakens enkle kjerne til et sammensurium av synspunkter.

For eksempel hvilke bedrifter som skal få såkalt «strømstøtte», og hvilke som går så godt at de ikke fortjener «støtte». Eventuelt hvilke som er helt useriøse og kun vil utnytte ordningen.

Saken er den at vi ber overhodet ikke om støtte; vi krever at regjering og storting øyeblikkelig retter opp i fadesen de selv har skapt og som vil føre til at svært mange vil miste jobben sin. Dette gjøres enkelt og greit ved å sette en innenlands makspris, slik noen andre land allerede har gjort. Og kombinere maksprisen med leveringsplikt for produsentene. Dermed blir også fyllingsgraden på magasinene ivaretatt.

LO-lederen er langt ute på viddene når hun mener at useriøse bedrifter vil bruke ordningen til å skaffe seg et sugerør i fellesskapets kasse. Hun burde heller ta inn over seg at det er strømprodusentene, spekulantene og staten som driver ren utsuging av bedriftene der hennes arbeidsgivere, LO-medlemmene, har sitt daglige virke. Igjen tar jeg litt voksenopplæring, kall det gjerne «strømpolitikk for dummies»: Levelige strømpriser (makspris) er ikke støtte og gir ingen bedrifter noen form for sugerør i fellesskapets kasse.

At noen økonomiske eksperter opptrer som nyttige idioter for utsugerne og regjeringen ved å hevde at «strømstøtte» eller fastpris vil føre til høyere inflasjon, og dermed høyere styringsrente, blir rett og slett for dumt. Alle som fortsatt har en liten rest av sunt bondevett, vet at den sterkeste inflasjonsdriveren nå er nettopp strømprisen, med drivstoffprisene som en god nummer to.

Ekspertene og rådgiverne er dessverre ute etter å få til en mest mulig byråkratisk og komplisert ordning, noe som vil gi dem mulighet til å opprette enda flere stillinger for «bullshitjobber» (for den som ikke kjenner begrepet vil et kjapt googlesøk være oppklarende).

Når man underviser i «strømpolitikk for dummies» er det nødvendig å gjenta tingene flere ganger, beklager til dere der ute som allerede vet dette:

Det virker opplagt at regjeringen, med støtte fra LO-lederen (utrolig nok), vil ha arbeidsledigheten opp fortest mulig. Det de bør ta inn over seg er at flertallet av de tapte arbeidsplassene vil være for ufaglærte, og blant dem igjen finner vi en stor andel av våre nye landsmenn.

Disse har ikke kompetanse til å gå inn i nye stillinger for «bullshitjobber», som tross alt krever dyktige folk. Det er slett ikke enkelt å skape finurlige nye skjemaer og kontrollrutiner som stadig baller på seg og gjør at også jeg, som jobber i en produksjonsbedrift, må bruke altfor mye tid på fullstendig unyttige og uproduktive ting.

Forslag til regjeringen, Stortinget og LO-lederen: Bruk energien på å avbyråkratisere samfunnet. De dyktige folkene som i dag driver med meningsløse oppgaver blir frigjort til å gå inn i produktivt arbeid i bedrifter og offentlige institusjoner, og voilá: Mangelen på arbeidskraft er eliminert.

Kort sagt: Slutt nå med å komplisere enkle ting og jobb heller etter KISS-prinsippet: Keep It Simple, Stupid.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.