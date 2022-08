Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Straum i nord, juli 2022:

Kraft: Fastpris 30.00 kr

Straum 8.56 øre/kWh, 452.42kWh, 38.00

Nettleige energi 17.21 øre/kWh, 452.42, 77.86

Nettleige fastbeløp 300 kr/mnd 300.00

Sum Nett 377.86 kr

Å betale 446.57

Straum i sør, juli 2022:

Forbruk: 202 kWh

Pris: Forbruk og fast leige 623.10

Nettleige -44.74

Å betale 578.36

Og framleis er det personar her sør som trur at folk i nord, vil ha eit felles straummarket i Noreg. I nord har dei hatt ein kald sommar mens han i Kristiansand har vore uvanleg varm. Me kan sjå fram til høg pris på straum når veret blir kaldare. Synd på dei med dårleg råd, og dei er stort sett vanlege folk.

