Etter sterkt press kom regjeringen med signaler om at de vil øke strømstøtten til private husholdninger fra 80 til 90 % av strømkostnaden over 70 øre per kw/t.

Men ikke i noen andre sammenhenger har jeg gjennom et langt liv opplevd at prisen på en vare eller tjeneste som selges til forbrukere oppgis uten moms. Momsen er en del av prisen. Gir man 90 % avslag på en pris, reduseres momsen tilsvarende. Men altså ikke på strøm. Så vil regjeringen si at strømstøtten ikke er et prisavslag, men hva er det da?

Kan regjeringen komme opp med ett eneste annet eksempel på at momsen ellers beregnes uavhengig av varens nettopris? Hadde en vanlig forretning opptrådt på tilsvarende måte og sagt at vi gir 90 % avslag på prisen over et bestemt kronebeløp, men momsen må du betale regnet etter full utsalgspris, ville det blitt oppstyr og forbrukermyndighetene ville sagt at dette er brudd på markedsføringsloven, og de ville høyst sannsynlig gitt bot for villedende markedsføring. Er regjeringen unntatt fra slike regler når de med full tyngde gjennom alle medier sier at de gir en prisstøtte på 90 %, mens den reelle støtten er på i overkant av 70 %?

Når man kjøper en vare i en butikk er kassalappen som regel oversiktlig og forståelig. Hvor mange er det egentlig som fullt ut forstår strømregningen? Ikke mange tror jeg. Man bare sukker og betaler så sant man har penger til det.

90 % strømstøtte er regjeringens flotte budskap. Støtte og støtte fru Blom. Fra regjeringens side fremstilles det som en utrolig gest at de gir «strømstøtte». Realiteten er at det offentlige Norges overfylte pengekasser blir fylt med litt mindre penger, men likevel mer enn noen gang tidligere i historien. En vesentlig del av «momsen» som kommer på strømregningen er ikke noe annet enn en ren «straffe-skatt» for folk som bor sør for Sognefjorden og har ingenting å gjøre med reglene for hvordan moms normalt beregnes. At ikke finansministeren og hans kolleger er i stand til å forstå det er beklagelig, men denne måten å opptre på mener jeg er en oppskrift på hvordan politikerforakt skapes. Snakk slik at folk forstår realitetene i «strømstøtten». Da må også den høyt spesielle, enestående og oppkonstruerte måten å beregne momsen på strømregningen på forklares og begrunnes. Noe annet er, etter min mening, å føre folk bak lyset eller kall det gjerne et forsøk på «lureri».

