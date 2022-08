Rett nok sier hevdvunne regler i bygdealmenningen at hver kun skal ta ut til eget forbruk, men vinteren står for døra, og ingen vet hvor lenge og hardt den vil bite seg fast. Nå har han fått brenne i hus så det skulle klare seg, men hjemme har han både kårfolk og tyende. Det er mange ildsteder som skal holdes i gang når snøfokket står rundt stueveggene. Kanskje han kunne sikre seg litt ekstra denne gangen? Om ikke han gjør det, vil han Per i Nerigarden heilt sikkert finne et påskudd, slik det sies han gjør hvert eneste år.

Lent over budsjettet til as Stordrift sitter administrerende direktør med hodet i hendene. Med dagens strømpriser vil ikke budsjettmålet nås. Det synes åpenbart for enhver som kan lese tall. Men vil aksjonærene forstå det dersom han reduserer produksjon og overskudd for å komme minister Aaslands forsiktige anmodning om måtehold i møte? Og hva med de ansatte dersom bedriften må gå til permitteringer? De vet jo like godt som alle andre at vannmagasinene plutselig kan bli fylt i løpet av en uventet våt høst! Ingen har heller mulighet for å forsikre seg om at ministerens oppfordring blir fulgt. Dessuten. Lenger nord går det jo så det suser, og skal man da spare seg til fant fordi ministerens forgjengere ikke sørget for nok nettkapasitet mellom nord og sør?

Strømprisen har bragt fram et tre hundre år gammelt dilemma. Allmenningens tragedie. Vannmagasinene står i fare for å bli belastet mer enn hva som er samfunnsøkonomisk forsvarlig og dermed i strid med fellesskapets interesser. Når hver av oss bare står til ansvar for oss selv, vil vi først og fremst tenke på hva vi selv er best tjent med. Ikke bare fordi vi er selvopptatte egoister, men fordi vi ikke stoler på at andre er bedre enn oss selv. Tar ikke vi bjørka, er det helt sikkert en annen som gjør det! De fleste av oss er vokst opp etter at nyliberalismen overtok sammen med høyrestyret rundt 70-tallet. Siv Jensen har fortalt oss at egoisme er bra og at alle bør lese Ayn Rand. Det er lenge siden filmen om John F. Nash, "Et vakker sinn", gikk på kino, og de færreste fikk med seg poenget.

Høflige anmodninger om fornuft og måtehold har falt til jorden gang på gang. Senest om fornuftig bruk av elektriske sparkesykler, måtehold ved bruk av koronamidler, gjentatte oppfordringer om jordvern, varsom bruk av naturen, uforsvarlig økning av privat gjeld og fremfor alt: forurens mindre!

Når skal vi lære?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.