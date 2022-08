Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Alle snakker om strømkostnadene om dagen. Endelig ser det ut til at presset er blitt så stort at en søvnig og lite handlekraftig olje- og energiminister har funnet ut at de må gjøre noe. Vi venter i spenning.

Men hva har selskapene som er offentlig eid og som produserer strøm i Telemark og Agder gjort i denne dyrtiden? Hvorfor har styrene i Skagerak og Agder Energi solgt strømmen som er produsert i vassdrageene i Agder og Telemark? Styrene i disse selskapene må bekrefte eller avkrefte om de har solgt strøm til land utenfor Norge gjennom overføringskablene til utlandet og hvor mange GWH/TWH som er solgt den veien i juni og juli.

Skulle de ha kjøpt i denne samme periode så er det også interessant.

Når vi får svar på disse spørsmål, kan alle vurdere hvor opptatt disse selskapene og styrene er av det å maksimere fortjenesten eller tenke marked.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.