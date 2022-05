Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det er russetid og da tenker jeg at det passer fint å snakke om dette. Jeg kjenner at dette kan bli et innlegg hvor jeg går veldig utenfor komfortsonen sida jeg føler at det ikke er så mange som snakker om dette.

Jeg velger å snakke høyt om det, for det er også en stor realitet angående russetida. Russetid er noe som skal være gøy, men som ikke alltids blir like gøy for alle. Jeg skal være russ neste år og jeg kjenner veldig på det å være en av de som ikke har en gruppe osv. Det går for så vidt fint for min del, men jeg synes det er kjedelig samtidig.

Det er folk rundt meg som klager på at folk fra deres gruppe forlater gruppa deres for noen andre, og at de blir færre folk. Jeg sier at jeg ikke har noe gruppe og om det er mulighet for at jeg kunne blitt med, men de gir meg aldri noe ordentlig svar tilbake.

Jeg assosierer ikke russetida med noe fint etter personlig erfaring, og jeg har jo litt lyst til å være i en gruppe. Men jeg vil ikke virke plagsom og irriterende med å måtte spørre om jeg kan bli med. Det at det bare vises den sida av alle som er i en gruppe, eller som har en gruppe å være med i, mens ikke vises så mye fra den sida som jeg opplever synes jeg er litt kjedelig.

Det at alle andre driver å planlegger russetida og gruppa si rundt meg, mens jeg vet at jeg ikke har noe mulighet for å planlegge slikt.

Russetida er mer enn å bare drikke seg styrt full og det som folk tenker med russefeiring. Jeg synes at russefeiring er noe som burde heller blitt kjent for det å bli inkludert å sørge for at alle har det fint og føler at dem blir inkludert. Alle viser bare at de er med i en gruppe og selv om det er dødsmange som er med i en gruppe, så tror jeg det også er ganske mange som føler på et eller annet om at dem ikke er i en gruppe. Men jeg føler at det kommer til å bli vanskeligere å tørre å spørre noen fordi man er en enkeltperson selv, uten gruppe som skal tørre å stå opp for seg selv å spørre om rulleplass.

Hvis jeg ikke får en gruppe så får jeg bare nyte russetida med å være vandrer russ. Det skal ikke være noe negativt det å ikke ha tilgang til å kunne være med i en russegruppe, men man føler på en måte at man ikke blir prioritert.

