Ikke noe krav fra KrF-grasrota om å samarbeide med Ap

Hele KrF gleder seg over medlemsvekst og et løft på meningsmålingene. Noen har imidlertid tatt dette til inntekt for at det er et sterkt ønske blant KrFs velgere og sympatisører om å samarbeide til venstre i norsk politikk.