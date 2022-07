WEF (World Economic Forum) og EUs grønne skifte bidrar ikke til fred, stabilitet, forsyningssikkerhet av mat, energi og økonomisk vekst. Snarere tvert imot, og det må vi som nasjon snart innse før det er for sent.

World Economic Forum og ledende politikere i EUs parlament vil iverksette ytterliggående miljø- og klimatiltak som vil avvikle norsk industri, svekke vår velferdsstat, øke arbeidsledigheten og gjøre Europa og Norge avhengig av totalitære regimer for vårt energibehov. Er svakt å se på at Tyskland, som skal være drivkraften for det grønne skiftet i Europa, nå gjenåpner kullkraftverk. De trodde vel kanskje at landbaserte vindturbiner ville redde dem, men de har innsett at de ikke er realistisk. Hadde de vært smarte, så hadde de heller reetablert sine moderne, sike, forutsigbare og effektive kjernekraftverk.

"Privatfly-klimaaktivistene" i Davos og EU vil globalisere verden, fjerne og redusere landegrenser i Europa og ødelegge for oljeproduksjon i Norge. Selv om motivene for WEF høres tiltalene ut, så er det en organisasjon som Norge og Norges regjering bør ha minst mulig samarbeid med.

I en mer utrygg verden må Norge sette nasjonale interesser foran WEF og EUs interesser. Hvis vi ser til Nederland så er det full konflikt mellom gårdbrukere og regjeringen på grunn av kostbare klimatiltak, noe som har medført voldelige sammenstøt mellom politi og steikende bønder. I Italia ser vi at transportnæringen også streiker, og det har vært sammenstøt utenfor det italienske parlamentet, og statsministeren har levert sin avskjedssøknad som følge av de siste ukers opptøyer. I USA er Joe Biden i fritt fall på meningsmålinger, og vil forhåpentligvis slite med gjenvalg.

Deltagelse med vestens miljø- og politikerelite på samarbeidsmøter med EU og WEF er sikkert stas for mange politikere og kan være en karrierefremmende aktivitet. Men det er ikke i vår nasjonale interesse at norske regjeringsmedlemmer sitter sammen med en marginalisert elite for å konkurrere om virkelighetsfjerne miljøtiltak som innebærer at vi ukritisk eksporterer strøm til EU, påfører våre egne innbyggere økte strøm- og drivstoff kostnader og flytter arbeidsplasser ut av landet.

Det som skjer i Europa og USA er tragisk, og vi ser at våre demokratiske institusjoner vakler og mister støtte. I de neste årene, så vil trolig flere vestlige land bytte ut sine ledere, Norge inkludert i 2025 får vi håpe. En tiltak- og retningsløs AP/SP regjering i Norge som er avhengig av ytterliggående sosialister i SV og MDG vil svekke velferdsstaten, norsk oljeindustri og være ute av stand til å utbedre vår infrastruktur.

Mange sier at overnasjonale organisasjoner vil bidra til vår sikkerhet og forsyningssikkerhet. NATO bidrar. Men EU har vist seg å være alt annet enn sikkerhet. Energikrisen kunne vært unngått, matvaremangelen kunne vært unngått og drivstoff krisen kunne vært unngått.

EUs grønne skifte og WEF vil ikke gi oss svarene og løsningene vi trenger. Vi skal handle med naboland og det gjør vi med dagens handelspolitikk selv uten medlemskap i EU, men vi må selv sørge for at vi har rikelig med energi til våre egne innbyggere og vårt eget næringsliv først.

Vi må bore etter mer olje, for eksempel i vår egen region kan vi åpne opp områder i Skagerak, utvikle vårt potensiale innen vannkraft, forske for å se på muligheten med kjernekraftverk i Norge, og kun se på løsninger innen fornybar energi som gir nasjonale arbeidsplasser. Det er mye på trappene innen fornybar energi som vil gi regionale arbeidsplasser. Samtidig må vi ha en landbrukspolitikk som i større grad sikrer nasjonal matforsyning, og vi må ha et taktskifte innen ressurser til medisinsk forskning, og vi må i langt større grad sørge for å utvikle vår nasjonale farmasøyt industri. Pandemien viste hvor avhengig vi var av andre land, og den mektige og økonomisk sterke farmasøytindustrien.

Vi må også bruke mer på militær og forsvar, for å ivareta vår egen sikkerhet. Det at det planlegges å fjerne alt av militære og forsvarsevne her i sør er intet mindre enn tragisk og farlig, vi mangler nødvendig beredskap og er sårbare. Skal vi sikre velferdsstaten så må vi også ha en restriktiv asyl- og innvandringspolitikk fra ikke-vestlige land, slik at vi bedre kan ivareta flyktninger fra vårt eget nærområde.

Mange av mine forslag vil ikke være forenelig med WEFs mål, og EUs såkalte grønne skifte, og det mener jeg vi må akseptere. Vi skal være et land som setter vår egen økonomi og behov foran EUs behov og WEFs ønsker.

Innlegget er forkortet. Red.

