Kommunen er som et fly som må ha fart for å holde seg i lufta. Vi har passert «point of no return» for lenge siden.

Drivstoffet tar snart slutt, og nå subbes det langs tretoppene. Statsforvalter Gina Lund skal utrede konsekvensene av å oppløse kommunen. Da bør hun begynne å notere nå. Konsekvensene slo inn med full styrke i det øyeblikket kommunalministeren sendt ut sin pressemelding. De umiddelbare konsekvensene påvirker igjen regionen negativt på lang sikt, uavhengig av om det blir oppløsning eller ei.

Det er helt legitimt å kjempe for å få de gamle kommunene tilbake. Innbyggerinitiativet fra 2292 personer i Søgne har lykkes. Gratulerer til dem. De trenger ikke gjøre noen konsekvensanalyse. Det burde derimot regjeringen og kommunalministeren gjort. Å være minister innebærer at man tar avgjørelser basert på helhetlig kunnskap. I dette tilfelle kunnskap om organisering og drift av de mest komplekse organisasjonene i landet, dvs kommunene.

Kommunen skal yte tjenester til hele befolkningen, bidra til næringsutvikling og skape gode lokalsamfunn. Regjeringen har nå spilt lokalpolitikken og kommunens administrasjon sjakk matt. Hvilke langsiktige strategier og planer skal nå iverksettes i kommunen? Hvilke investeringer skal gjøres? Hvordan skal organisasjonen utvikles og hvilke tjenester skal prioriteres.

I perspektiv av at kommunen kan bli oppløst og tre helt nye kommuner konstitueres risikerer vi at ingen tar eierskap til dette i nye kommuner.

Hvordan skal kostnadene fordeles i nye kommuner? Og hvordan skal gamle kostnader fordeles? Hvilke ansatte skal sendes hvor? Hvilke politiske saker vil bli fremmet frem til valget? Regjeringens totalt uansvarlige vedtak lammer regionen.

Det slo inn som en bombe blant ansatte i kommunen. Det er hoderysting fra toppen og nedover. Disse sitter med kunnskapen om de praktiske konsekvensene. Endel var kritiske til sammenslåingen, men de klarte det. Nå er mange desillusjonerte. Organisasjonen vil stå i limbo i lang tid.

Kommunen har 10.000 ansatte som hadde en stor oppgave med å sy sammen en ny organisasjon i forkant av sammenslåing. Mange var slitne. Etter noen få måneder slo pandemien inn. Den slo ut store deler av organisasjonen i form av hjemmekontor, karantene eller sykdom. I lys av at kommunen for en stor del driver lovpålagte tjenester var pandemien en voldsom belastning for mange ansatte og ledere.

Er det i denne situasjonen at et innbyggerinitiativ fra 2292 personer skal veie tyngre?

Utfordringene i offentlig sektor står forøvrig i kø. Eldrebølge, fastlegekrise, flyktningesituasjonen, psykisk helse, ulike investeringsbehov osv. Dessuten publikum og ulike politikeres økende krav til tjenester og kvalitet, kombinert med underfinansiering. Med et ytterligere bakteppe i form av krig i Europa, inflasjon og klimakrise.

Er det i denne situasjonen at et innbyggerinitiativ fra 2292 personer skal veie tyngre? Regjeringens håndtering er skandaløs. Som en idé på et nachspiel der kommunalministeren såvidt er våken mens regjeringen har sovnet. Og ja, jeg er enig. Vi skulle ikke vært sammenslått. Men jeg fikk ikke stemme da, og heller ikke nå. Det er forøvrig for sent å lengte tilbake til noe som ikke lenger finnes, de gamle kommunene.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.