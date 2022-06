Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Vi heier selvsagt på Søgne i kampen om egen kommune. Deres erfaring viser at innbyggerne har det bedre uten å knytte seg helt til Kristiansand.

Kan dette åpne for omvalg om ett Agder? Som en husker var flertallet i Aust-Agder mot sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Frp klarte den gang å gå imot folkets ønske, så resultatet ser vi i dag.

Lillesand med ordfører (fylkesordfører nå) ønsket løsrivelse fra Aust-Agder hvis det ikke gikk mot sammenslåing. Dette var et utidig press, så i bytte med Setesdal, Hovden etc, fikk heller Lillesand løsrive seg. Er det mulig med en omkamp nå? Skjønner regjeringen åpner for det, om vi vil.

