Da jeg underviste ved Høgskolen i Telemark, brukte jeg en u-kurve for å illustrere at det er i de fattigste og i de rikeste landene at miljøproblemene regnet per innbygger er verst.

Det betyr at miljøproblemene er minst i de landene som har en jevnere fordeling av godene.

En grønn ny deal for et rettferdig grønt skifte vil i framtiden bidra sterkt til å redusere miljøproblemene.

