Man kan gjerne diskutere om dette er det riktige å gjøre. Jeg har valgt å ta for meg uttalelsene til Tate, hvorfor disse er farlige og hva sosiale medier gjør med oss.

Dette er noen av uttalelsene til Tate hentet fra The Guardian:

«Rape victims must ’bear responsibility’ for their attacks.»

«Depression ’isn’t real’».

«Women belong in the home, can’t drive, and are a man’s property.»

«I called this virus [COVID19] a hoax from the start and everyone called me crazy… The virus isn’t real. There is a virus, yes. Is it deadly? No. Is shutting down the economy an appropriate response? Absolutely not. Clown world.»

Dette er bare noen av utsagnene Tate har kommet med den siste tiden. Sitatet om at kvinner som blir voldtatt er selvforskyldt, er en fatal og tendensiøs fremstilling av virkeligheten. I tillegg bidrar dette til å neglisjere voldtekt og skyve ansvaret over på kvinnene. Voldtektssaker er komplekse, men bidraget til Tate fremmer en ensidig og ekstremt uheldig fremstilling av et alt for komplekst tema som vi bør overlate til rettsstaten og domstolen. Et internettfenomen fra Tiktok må ikke bli en moralsk overdommer.

Aslak Nordstoga Lilleland. Foto: Privat

Ved å hevde at korona-viruset ikke er ekte, har Tate for lengst beveget seg over i konspirasjonenes verden. Ingen seriøse aktører innenfor legevitenskapen har noen gang hevdet at covid ikke er dødelig. At covid ikke er dødelig er også en usannhet som spres i ulike konspirasjonsmiljøer. Ved å påberope seg retten som en slags guru innenfor covid, og hevde at dette ikke er dødelig, bidrar Tate også til en forakt for vitenskap som man gjerne forbinder med høyrepopulistiske miljøer som igjen har sin forankring i et fascistisk tankegods.

Ved å hevde at korona-viruset ikke er ekte, har Tate for lengst beveget seg over i konspirasjonenes verden.

Det at kvinner hører til hjemme og er mannens eiendom, har likhetstrekk med det nazistiske tankegodset hvor man mente at kvinner skulle være hjemme og føde barn, for å drive den ariske rase videre.

Disse uttalelsene er svært kritikkverdige. Å hevde at depresjon ikke er ekte, er en forakt for svakhet. Dette har klare fellestrekk med fascismen og delvis Trump. Ved uttalelsene fremmer Tate styrke og mannssjåvinistiske verdier, ikke helt ulikt den tidligere amerikanske presidenten som kalte Mccain som satt i fangenskap i Hanoi for en «weakness» selv om Trump, ironisk nok, ikke har avtjent verneplikt selv. Dette inngår også i en sosialdarwinistisk tankegang hvor den «sterkestes rett» vinner frem. Dette kan i verste fall føre til både vold og en renselsestanke. Dette så vi eksempler på da Trumps mobb stormet Kongressen av frykt for at de «svake demokratene» skulle overta styringen av landet på lovlig valgt vis. Tates meninger og fortellinger er styrt av emosjonell kraft og popularitet, og ikke rasjonelle argumenter.

Tates uttalelser spres i rekordfart på internett i milliarder. Men holdningene gir også næring til miljøer hvor svakhet og kvinneforakt står sentralt. Det er skremmende hvor mange som lar seg påvirke av Tates meninger. Det skumle med slike konspiratører er at de ser noe vi andre ikke ser, om dette har forankring i virkeligheten eller ei. Ytringsfriheten er et sentralt element i liberale åpne demokratier, til Tates forsvar. Men ytringsfriheten har aldri vært absolutt, den har vært redaktørstyrt i aviser. På sosiale medier er det dårligere stilt, fordi krangling og skittkasting genererer inntekter til techgigantene takket være algoritimens makt.

Nå er Tate utestengt av ulike sosiale medier, men han har allerede nådd ut til flere hundre millioner og mange har antageligvis latt seg inspirere. De sosiale mediene gjør noe med oss, og skaper stammesamfunn og en ekstrem sterk gruppetilhørighet hvor faren for å ytre seg har blitt lukket. Som Lena Lindgren skriver i sin bok Ekko, har de sosiale mediene frembrakt syndebukkmekanismer. De tidligere fysiske henrettelsene som lynsjing, steinkasting og gapestokker har blitt tatt over av sosiale medier. Kall det gjerne et sivilisatorisk tilbakeskritt. Denne skittkastingen og lynsjingen gjennom sosiale medier har vært helt sentral hos Tate og generert inntekter i millionklassen. Derfor er kritisk tenkning, og å holde seg kritisk til informasjon, svært viktig all den tid fenomener i sosiale medier kan nå ut til hundrevis av millioner, slik Tate har gjort.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.