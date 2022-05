Partiets medlemmer skal velge mellom Mathias Bernander som er nominasjonskomiteens, bystyregruppas og de etablertes foretrukne kandidat, og Peter Gitmark som representerer en ny politisk linje for både partiet og byen og er grasrotas foretrukne.

Kristiansand har fra valget i 2011 gått fra å være byens største parti med en oppslutning på 26,5 prosent til 2015 med 23,7 prosent og sist 2019 med elendige 17,7 prosent oppslutning.

Mathias Bernander sier selv at han er stolt av å stå på den samme politiske linjen som den lave oppslutningen for en stor del kan tilskrives, mens Peter Gitmark påpeker at denne linja ikke var folkelig nok og at partiet ikke var gode nok på kommunikasjon. Det tegner seg et bilde av at nominasjonsmøtet blir en kamp mellom det etablerte med sine eksisterende posisjoner og politikk eller noe nytt og mer folkelig forankret med delvis nye koster.

Litt spissformulert kan man si at partiet skal velge mellom en ordførerkandidat som kan gi en velgeroppslutning på 15-20 prosent eller en som kan gi +/-30 prosent eller kanskje til og med bringe partiet tilbake gamle høyder og 35 prosent. Det er oppsiktsvekkende at både nominasjonskomiteen og bystyregruppa nesten enstemmig gir sin tilslutning til 15-20 prosent, mens medlemsmassen og grasrota vil ha Gitmark. Samtidig er det dessverre betegnende for de problemene partiet har kjørt seg inn igjennom de siste tolv årene med vedvarende tap av velgeroppslutning og makt.

Min stemme går til Peter Gitmark i et håp om at han vinner frem. Med han som Kristiansands ordfører vil partiet, byen og befolkningen kunne komme seg opp og ut av en trend der alt fra kommunens økonomi til byens debattklima blir bedre. Godt valg!

