Vi må verne om friheten som gjør at man kan være den man vil, og være med den man vil! Hver dag må vi jobbe med endringsholdning slik at våre barns generasjon skal slippe å føle på frykten for å være seg selv og for å uttrykke seg som de vil. Enhver form for diskriminering må ta slutt, hatet må ikke få vinne frem. Men det krever noe av oss! Det krever at vi ikke tier, at vi ikke tåler og at vi ikke tillater! Du skal ikke tåle så inderlig vel...

