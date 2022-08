Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

AP hadde den gang sammen med andre partiet flertall.

Etter hvert mistet AP den konstellasjonen og ble i mindretall. Vedtaket om piggdekkavgiften ble opphevet, og så vidt jeg nå vet blir det ikke piggdekkavgift neste år.

Så er mitt spørsmål til dagens ordfører og bystyre i Kristiansand: Dere husker sikkert at dere satt opp skilt om piggdekkavgift på E 18 ved Kjerlingland i Lillesand kommune, og et skilt ved Dyreparken i Kristiansand. Hvorfor er ikke skiltene fjernet? Kanskje husken ikke er så god når et skilt om avgift skal fjernes, vet ikke. Kjørte den strekning senest 9. august, og skiltene sto fremdeles.

Flaut at skiltene fremdeles står.

