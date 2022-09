Velkommen hjem, Viggo.

Jeg kjenner deg ikke personlig. Jeg har riktig nok snakket en god del med din familie før du slapp ut. Viggo, jeg er misunnelig på deg! Grunnen er din familie. Alle burde hatt en sånn familie.

Det er i dag ingen som tror noe annet enn at Riksadvokaten nå henlegger din sak. Selv om jeg vet at du selv ønsket en ny rettssak, for som du har sagt, da kan jeg få plassere ansvaret for denne grufulle handlingen der den hører hjemme.

Men Viggo, nå er du nesten i mål. En maraton du har sprunget delvis helt alene i 21 år. Jeg tror ikke jeg hadde hatt skuldrer til å bære dette. Du har vist deg sterk, du er sterk. Og nå nærmer dagen seg du og så mange andre har ventet på. Men jeg skal være helt ærlig med deg og si at i 2000 så var jeg overbevist, som 90 prosent av det norske folk var, at du var skyldig. Det var på en togtur mellom Oslo S og Stavanger i desember 2006 at jeg kom i kontakt med en eldre dame på toget som var fra Kristiansand, hvorfor vi kom inn på Baneheia-saken, det husker jeg ikke. Men jeg forsto fort at hun mente du ikke kunne ha gjort det du var dømt for. Før hun gikk av toget i Kristiansand stilte hun meg tre spørsmål. Så sa hun: Den dagen du har funnet svar på disse spørsmålene, den dagen vet du hva som skjedde oppe i Heia den dagen.

Jeg husker spesielt hun sa Heia, ikke Baneheia. Når Riksadvokaten har kommet med sin innstilling, skal jeg publisere disse tre spørsmålene. Men måten hun sa det på, måten hun snakket om din sak på, de gjorde at jeg begynte å lese meg opp på saken din. Og ganske fort så jeg at noe ikke stemte her. Jeg vet om mange på Facebook og andre steder som sier «Jeg har ment Viggo var uskyldig hele tiden». Jeg vil hevde mange av dem lyver. Det var bare en håndfull personer utenom din egen familie som mente at du var uskyldig. Jeg trodde du var skyldig på grunn av de bildene som media publiserte. Det var monsteret Viggo mot den lille smilende Jan Helge. Og jeg har hevdet mange ganger at det var media som skapte monsteret Viggo og som fikk deg dømt til lovens strengeste straff. Og det er noen i media som virkelig bør gå i seg og selv og spørre, «Har jeg skrevet dette?»

I en helt annen sak fra Sverige sa en journalist fra Aftonbladet i Sverige noe veldig interessant i en debatt om Thomas Quick, etter at han ble frikjent for 8 drap som han først var dømt for. Hun sa at hun hadde slått opp den gamle artikkelen fra 1995 og hun så sjenert på at hun hadde kalt han seriemorder fra dag 1, før han engang var dømt. I 2018 skrev hun en ny artikkel i samme avis som ble oppfattet som det sterkeste unnskyld en journalist kunne skrive. Hun påpekte blant annet sin egen dumhet. Noen journalister burde lære av henne.

Jeg er helt sikker på at du kun ønsker å kunne gå ut på byen med rett rygg og bare si, «Jeg hadde rett».

Velkommen hjem, Viggo.

