Naziflagget på Arkivet

Sakens problemstilling er vel om det er slik at alle kan møte opp på offentlige flaggstenger og ta ned flagg som henger der og skifte det ut med hvilket som helst flagg! Budskapet «Vi er tilbake» blir jo litt komisk også da, men det ville overraske meg vis grunnen ikke var for å spre frykt! Har akkurat lest boka «Tatovøren fra Auschwitz» og vil bare understreke hvilket alvor som lå bak slike handlinger som skjedde under nazitida også på Arkivet! Hva om de brukte sin egen flaggstang for å ytre sine meninger?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn