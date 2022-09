Industri er i ferd med å bli stengt ned og vi må alle spare så godt vi kan. I Norge har vi vært vant til å kunne sløse med strømmen. Vi har ledd litt av europeere som slår av lyset når de forlater rommet. Smilt over danskene som har vært vant til å betale ei krone der vi har betalt ører.

I den verste krisa i Europa på mange tiår skal nordmenn vise sin solidaritet. Og det er ikke noe vakkert syn. Bedriftene skriker etter statsstøtte for å beholde sine overskudd, uten tanke for at dette opprettholder et høyt forbruk og forverrer krisen.

Hytteeierne ønsker ikke å redusere bruken av hyttene sine en periode. De vil ha strømstøtte som opprettholder et fortsatt høyt forbruk. Støtten til huseierne er skrudd sammen slik at de som sløser aller mest, får mest støtte. Det motsatte av det vi trenger nå.

MDG’s forslag om lik pris til alle ville løst dette. Mye mer til de som har minst og mindre til oss som sløser mest.

Politikk er vanskelig. En uærlig opposisjon skriker ut sine krav om støtte til alle.

Solidaritet ser ut til å være honnørord man smykker seg med når ikke det koster noe. I koket rundt strømstøtte er det lett å glemme at pengene må tas fra et sted. Har du hytte, har du sannsynligvis bedre råd enn alenemammaen som ikke klarer å sende barna i svømmehallen. Du har antakelig bedre råd enn de som står i kø på Shalam. Og du har uansett verdier i hytta som gjør deg rikere enn de fleste. Å ikke bruke hytta i en periode er selvsagt tungt å bære, men bør være til å leve med sammenliknet med de fattige som står i kø på NAV.

Jonas Gahr Støre har en vanskelig oppgave. Han må prioritere. Etter en ugrei start ser det ut til å han begynner å ta litt styring. For Norges del får vi håpe det fortsetter. I en krise bør vi alle stå sammen. Stramme inn der vi kan. Høy pris hjelper til med det. Kanskje bør vi bruke innestemme når vi ber dem som har mindre enn oss, bidra til å opprettholde vår velstand.

