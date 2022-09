Onsdag kveld deltar jeg i debatten «Mannen – et ensomt dyr?», under Protestfestivalen. Jeg er glad festivalen løfter menns situasjon som tema. Norsk likestillingsdebatt omfatter i svært liten grad menn.

Jeg er særlig opptatt av at mange menn som opplever ensomhet og utenforskap, i liten grad får samfunnets oppmerksomhet. I realiteten er dette et tema som gjelder oss alle, og som berører Norge som velferdsstat. Gutter og menns utenforskap er etter mitt syn også et opplagt område for det nye Mannsutvalget, der jeg er oppnevnt til å delta.

Som leder av Reform, landets eneste ekspertmiljø på gutter og menns likestillingsutfordringer, opplever jeg og mine kolleger daglig henvendelser fra menn som sliter med å finne seg til rette. Det kan være som volds- og overgrepsutsatte, eller fordi de har mistet kontakten med barna sine etter samlivsbrudd. Mange sliter også med seksuelle problemer, eller ulike former for skadelig avhengighet. Vårt senter kan ikke hjelpe alle, men vi har en viktig rolle i å fortelle myndighetene hvordan norske menn egentlig har det. Mange føler seg oversett.

En gruppe som faller utenfor i samfunnets prioriteringer, er ufrivillig barnløse menn. Å få barn er på mange måter inngangsbilletten til å bli en aktiv del av det store «vi». Barnløshet rammer både kvinner og menn, men tallene for kjønnene er svært ulike: 26 prosent av norske menn får ikke barn innen de fyller 45 år. For kvinner gjelder det 14 prosent. Antallet barnløse øker også mer for menn enn for kvinner.

Enslige kvinner kan skaffe seg barn på ulike måter. Det er ingen (lovlige) måter menn kan få barn uten en partner. For mange fører barnløsheten til stor sorg, dyp ensomhet og depresjon. Det er grunn til å tro at ufrivillig barnløshet også er blant årsakene til at menn i 2021 utgjorde hele 73 prosent av alle som tok livet sitt i Norge.

Det er et stort problem at vi i liten grad har sikker kunnskap om denne gruppen menn. Det er utvilsomt behov for langt mer forskning på menns livsbetingelser. Jeg vil bidra som stemme for dette i det nye Mannsutvalget, som har sitt første møte i oktober.

Menns utenforskap er også en sentral del av min bok «Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling», som utgis i oktober. Boka er en bred gjennomgang av en rekke felter der gutter og menn kommer særlig dårlig ut. Den inneholder også et 10-punktsprogram for en bedre likestilling i Norge.

I første omgang ser jeg fram til å delta på Protestfestivalen. Jeg håper riktig mange benytter anledningen til å bli med på denne viktige debatten.

