I et debattinnlegg i Fvn. 6.09. skriver tidligere advokat Trond M. Høyrem: «Dagligvarekjøpmann Strømmes veklage over en helside her i avisen er preget av en tankegang hentet fra handelslivet og passer dårlig i en diskusjon om offentlig styring og forvaltning av nasjonal økonomi». Han fortsetter deretter sine betraktninger på en måte som jeg ikke skal kommentere. Han får mene og skrive det han vil.

Det er helt riktig at jeg har en bakgrunn som dagligvarekjøpmann, men jeg solgte min siste dagligvarebutikk i 1988, altså for 34 år siden. Så jobbet jeg ett år for en internasjonal frivillig organisasjon, blant annet mot topp-politikere i USA. Siden har jeg etablert flere bedrifter med til sammen flere hundre arbeidsplasser som jeg har bygget opp, utviklet og senere solgt. Men det er først de siste årene etter jeg ble pensjonist jeg har brukt tid til å skrive diverse avisartikler om temaer som jeg har vært interessert i, men som jeg også mener at jeg har hatt en viss kompetanse til å skrive noe om. I de tilfellene temaene har hatt noe med handel å gjøre har jeg brukt betegnelsen «Tidligere dagligvarekjøpmann», ellers aldri, fordi det ikke har vært relevant.

Hva bygger jeg så mine «skriverier» på? Jeg vil si delvis på det jeg mener er normal sunn fornuft, men også på opparbeidet erfaring, interesse og kunnskap gjennom et langt liv. Noe av erfaringen og kunnskapen har jeg fått fra møter og uformelle samtaler med nasjonale og internasjonale topp-politikere. Som initiativtaker til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner hadde jeg gjennom mange år både formelle og uformelle samtaler med hele bredden av norske stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, inklusive finansministrene Per Kleppe og Per Kristian Foss. Ta også med Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg, både mens de var statsministre og mens de ikke var det. De lange, uformelle samtalene med dem skjedde under deres respektive besøk på Solgården i Spania, der jeg var styreleder i perioden 1999-2009. Samtalene var av og til fordelt over flere dager. De var vidtspennende, men handlet også om norsk økonomisk politikk, annen norsk politikk og internasjonal politikk. Så jo, alt i alt føler jeg at jeg har en viss bakgrunn for å skrive det jeg skriver, også når det gjelder økonomi og politikk. Så får Trond M. Høyrem, som sagt, mene og skrive det han vil.

