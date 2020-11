Forutsigbar og trygg skattepolitikk

Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB

Mange på Agder går en usikker vinter i møte. Arbeiderpartiet mener folk og bedrifter trenger forutsigbarhet for egen lommebok. Derfor går vi til valg på at skattenivået for folks inntekter forblir uendret fra årets nivå.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn