Fyrverkeri-forbud

Hvor lenge skal vi fornuftige mennesker med normalt utviklet empati vente på et totalt forbud mot fyrverkeri? Hvert eneste år blir loven brutt med oppskyting i dagene og timene før og etter oppskyting er tillatt. Dette blir ikke prioritert av politiet å håndheve. I de tolv timene det er lov å skyte opp er det ille for all vill fauna (les dyr), husdyr, kjæledyr og mennesker med angst og paranoia! Dette fører til akutt død som følge av sjokk, husdyr og kjæledyr som rømmer og skader seg, springer seg ihjel, blir påkjørt, drukner og sulter ihjel osv. For ikke å glemme luftforurensingen, lysforurensingen og de store mengder plastsøppel som blir liggende i naturen og til slutt forgifter miljø og vannlevende skapninger! Det er ingen skam å snu! Forby ALL bruk av fyrverkeri NÅ!

