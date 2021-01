Kjære kommuner i Agder!



Jeg leser til stadighet at noen av dere ute i kommunene som har ansvaret for å vaksinere befolkningen, bekymrer dere for at det ikke er nok sykepleiere som kan sette covid-19 vaksinen. Men hva med å se mot andre profesjoner? En vernepleier kan også sette vaksiner. Det er en del av grunnopplæringen på høgskolene de har gått på.

Jeg er selv 3. års-student (4-årig studium da jeg går deltid), og jeg har nå akkurat bestått eksamen i pleieprosedyrer, hvor jeg kom opp i intramuskulære injeksjoner. Og de fleste vaksinene settes jo subkutant, og det er strengt tatt lettere med subkutane injeksjoner enn intramuskulære.

Nei, se dere litt om, det er garantert noen dyktige vernepleiere i akkurat DIN kommune som kan være med og bistå.

Jerd Nordskag, tillitsvalgt, VP18 deltid, VID Sandnes

