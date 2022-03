Her kommer noen minner fra en fjern fortid, det vil si å vokse opp i nærheten av et bryggeri – og litt om nåtidens ølrealiteter.

Jeg bor ikke lenger en ølkorkspretts avstand fra CB, men gjorde det. De gangene jeg nå passerer gamle og halvgamle bygninger på Setesdalsveien 17, spesielt når et nytt brygg «settes», og den godduftende damp stiger til værs, er jeg straks tilbake til min forholdsvise uskyldige barndom.

CB var da, uten gjerder og piggtråd, et sted man kunne handle øl til far – og livet var nesten ukomplisert. Da var ølet her i byen byens øl – og øllivet var oversiktlig og trygt for øldrikkende kristiansandere. Øltroll fra Øst- og Vestlandet var ikke-eksisterende.

Et sterkt juleminne fra min barndom inneholdt en kasse øl med «noen» på toppen, plassert på trappa, litt før jul, foran mitt barndomshjem. Denne kassen trodde jeg, i mange år, kom direkte fra julenissens eget bryggeri. Julenissen var jo på etiketten. Da jeg begynte å forstå at livet var mer komplisert enn det jeg antok, måtte jeg innse at kassen kom fra CB – og jeg ble nok en illusjon fattigere. Akk ja. En slik praksis er forlengst forsvunnet grunnet rare lover og regler. Ølkassen står ikke lenger på en trapp på Artillerivollen rundt juletider.

Hva skjer på vår nærmeste ølfront i våre dager? Tidligere troende CB-venner kan i verste fall, i nær fremtid, se seg nødt til, helst i ly av mørket, å kjøpe øl produsert av unevnelige bryggerier. Definer gjerne handlingen som den åttende dødssynd. Ønsker du virkelig å se CB bli omgjort til en stor lagerbygning eller det som verre er; et nytt stort handlesenter omgitt av leiligheter? En sann CB venn går ikke over til Fandens brygg. Jeg ønsker at alle CB-mennesker møter hverdagen med rak rygg etter noen eventuelle feilgrep – og kan igjen møte seg selv og andre med renvasket samvittighet, med rett øl i posen. Fri oss fra nåværende og fremtidige planer om produksjon av CB øl i «utlandet», uten kildevann og kjærlighet.

Jeg lengter av og til tilbake til de oversiktlige 50-årene og selvsagt til en ølkasse med noen «julebrus» på toppen, som ble plassert diskret på en trapp i mitt barndomsrike.

Realitetene er nå dessverre preget av knallhard konkurranse. Greit nok, men dagen må ikke komme da det ikke lenger ryker fra pipa på CB.

For meg betyr røyken et nytt under, en ny ølfødsel og en kulturytring med røtter tilbake til menneskets barndom og for så vidt min egen.

La håpet lyse, og kanskje kommer nissen hjem til meg, med en ølkasse på neste julaften eller i morgen.

