I et leserinnlegg hevder Morten Kroslid at Caritas og andre hjelpeorganisasjoner ikke er til stede for å hjelpe ukrainere på flukt. Det stemmer ikke.

I Ukraina står frivillige og ansatte fra Caritas langs fluktrutene. De deler ut mat og drikke, tilbyr transport til trygge steder og husly for de som er på gjennomreise eller blir værende. Oppdatert informasjon om krigen er også noe de gir. Det samme gjelder psykososial støtte, nå med fokus på traumatiserte barn.

Hittil har mer enn 3,3 millioner mennesker flyktet fra Ukraina. Flesteparten via grenseovergangene til Polen. På begge sider står Caritas klare til å hjelpe. Med tusenvis av frivillige har Caritas Polen gjort en fantastisk jobb, i samarbeid med lokale myndigheter. Ved grenseovergangene har de satt opp «Tents of Hope» der flyktningene kan varme seg, spise suppe og smørbrød, drikke te, pakke seg inn i varme pledd og kjøres videre for overnatting hvis de ønsker det. De får informasjon om rettigheter og hva slags muligheter de har videre. I tillegg får snakke med noen for å bearbeide det de har opplevd. Barna får kosebamser og mulighet for å tegne og male.

Caritas er også til stede i Romania, Ungarn, Moldova og Slovakia. I likhet med Polen, står deres folk på grensen og ved buss- og togstasjoner i de største byene. De sørger for at basisbehov dekkes og at flyktningene kommer seg trygt dit de vil. I Norge har vi frivillige som snakker ukrainsk på flyktningmottakene. De informerer om situasjonen for ukrainere i Norge, og hjelper dem blant annet med å forstå hva de har rett på og hvordan det norske systemet fungerer.

Vi kan dermed slå fast at Caritas er til stede og at vi gjør en stor innsats i å hjelpe flyktningene fra Ukraina.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.