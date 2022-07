Mitt forrige innlegg var basert på innledningen i ditt innlegg, der du sier at «Det er ikke riktig at det er nye Kristiansand som er årsaken til de store kuttene i budsjettene til skolene i Søgne», og du skriver at det ikke var krav til at Søgne skulle budsjettere med såkalte tilpasninger til de andre kommunene.

I mitt forrige svar så viste jeg til at det nettopp var slike føringer vi fikk fra rådmann og fellesnemda.

At du i ditt siste innlegg er enig med meg i at Kristiansand hadde en avgjørende rolle for Søgnes skolebudsjetter er jo det jeg hevdet i mitt forrige svar.

Søgne hadde i sin plan budsjettert med både ny ungdomsskole og 65 nye omsorgsplasser, og vi er helt enig i at det hadde økt gjeldsgraden til kommunen, men vi hadde dekning for alt vi vedtok og hadde også vedtatt disse uavhengig av om vi ble en ny kommune eller ikke. For det var det rom for i Søgne kommunes økonomi.

Forøvrig så hadde Frp en rekke verbalforslag og endringer i budsjettet, som ville gitt innbyggere både reduserte avgifter og en enklere hverdag. Noen fikk vi støtte for og andre fikk vi ikke.

Til slutt så vil jeg si at jeg håper Høyre vil være med å høre på hva innbyggerne i Søgne og Songdalen faktisk mener og lytte til folket.

