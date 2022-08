Tidligere dagligvarekjøpmann Gunnar Strømme går til felts i forsvar for bransjen den 23. august og hevder at jeg i mitt innlegg om prisøkninger, fortjenestemarginer og inflasjon benytter «totalt urealistiske» tall, når jeg i mitt eksempel «fastslår» et overskudd på 33 prosent.

Det er jeg helt enig i.

Da jeg innledet med «La oss si at en vare koster 30 kroner i butikken», var det meningen å signalisere at dette og andre tall kun var ment som eksempler, slik Strømme riktig nok også synes å ha oppfattet.

Tanken var å bruke et tilfeldig valgt talleksempel for å få frem det som var hensikten med både mitt innlegg og innlegget til Berkeley-professoren i politisk økonomi, Robert Reich. At i et marked uten reell konkurranse har både produsenter og mellomledd frem til forbruker anledning til å holde fast ved fortjenestemarginene og dermed bidra til ytterligere inflasjon.

At Reitan-familien i dette markedet nylig har vært i stand til å ta ut 1,5 milliarder i utbytte fordi de har vært «ekstremt dyktige», får stå for den tidligere dagligvarekjøpmannens egen regning.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.