Årsaken er ukjent, men tidspunktet er kjent; en eller annen gang før vårt arrangement åpnet. Hele førsteetasje ble dekket av pulver, som måtte fjernes av profesjonelle med spesialutstyr.

Vår arrangørforsikring dekker ikke skade på bygg, kun inventar – dette er bransjestandard. Ingen forsikringsselskap kunne tilby oss en forsikring som dekker skade på vernet bygg under den type arrangement vi arrangerte. Kommunen, trolig den største og mest profesjonelle utleier i Agder, burde være klar over dette. I stedet står de fast ved at deres forsikring ikke dekker denne skaden.

Vi står altså i en situasjon hvor det på den ene side antagelig ikke er mulig for arrangører å tegne en forsikring som dekker bygget, og på den annen side en kommune som nekter å forsikre bygget når det leies ut. Derfor spør jeg: Hva skjer dersom Festningen blir leid, uhellet er ute, og den brenner? Hvem skal ta kostnadene for det? Ingen av partene er forsikret dersom det er sant som kommunen sier.

For å kunne sikre seg mot den type hærverk/skader vi opplevde, er alternativet å plassere vakter rundt alle apparater på huset, noe som naturligvis er dårlig løsning ettersom endringer koster noen få tusenlapper som engangsutgift. Kommunen leide oss en felle, og ikke et lokale som var tilrettelagt for et arrangement med alkoholservering.

Kommunen har i tillegg behandlet saken på en svært lite profesjonell måte, som har påført oss store belastninger i etterkant av et vellykket arrangement:

1. Kommunen kunne med svært enkle midler byttet ut brannslukningsapparater i et vernet bygg som har mindre følgeskader. Forsikringsselskaper hevder at den type hærverk er svært utbredt, og at det er mulig apparatet ble utløst av seg selv, da det er noe som hender til tider med den type apparater.

2. Under opprigg, dagen før festival, hadde ikke kommunen sørget for at Securitas var informert om at vi leide stedet. Dette førte til at plassen ble åpnet av en Securitas-vakt, hvorpå det strømmet inn folk, og vi mistet kontrollen over personene på plassen. Det var antagelig da skaden inntrådte.

3. Da uhellet var ute ble saken håndtert av vaktmesteren, og ikke noen som hadde kjennskap til avtalen, forsikring etc. Vaktmesteren satte som krav at vi må dekke opprydningen med et vaskefirma til 900 kr i timen, med en frist på å bestemme oss på to dager. Kommunalsjef for kultur og idrett, Stein Tore Sorthe, kom ikke i dialog med oss før Fvn skrev om saken.

Kristiansand kommune gjør en ellers fantastisk jobb, og uten deres støtte hadde vi ikke evnet å få til HalvØya-festivalen og Soldager. Vi ønsker å rose kulturdirektøren og hennes stab, kommunens festivalkoordinator, administrasjonen fra Vågsbygd kultursenter, Kulturrådet, Odderøyas venner, alle frivillige, musikere, kunstnere og publikum! Men hvis vi har personer som Sorthe i ledelsen, og som håndterer åpne tjenester på en slik måte, ser ikke på fakta og kommer uforberedt til møter, da vil Arendal forbigå Kristiansand også på kulturfeltet.

Nå må vi få hjelp, og ikke motbør!

