Siste levekårsrapport fra fylkeskommunen viser at Agder fortsatt ikke etter 29 år har klart å heve oss fra bunnen av lista på flere kriterier i undersøkelsen.

Det er tankevekkende og alvorlig, sier folkehelsedirektøren i Agder, Vegard Nilsen.

Samtidig økte inkassogjelden til sørlendingene i januar 2022 til rekordhøye 3,1 milliarder kroner. Kun Iveland, Vegårshei og Farsund hadde en nedgang.

Økte strøm- og drivstoffpriser kommer ikke til å endre den negative utviklingen, snarere forsterke den. De fleste bransjer erfarer ett kolossalt press mht økte utgifter. Alt fra storindustri til gatekjøkkenet på hjørnet. Inntil 1. januar 2020 fikk fiskeflåten refundert CO2-avgiften for bunkring i Norge. Nå er refusjonsordningen fjernet og erstattet med en midlertidig nedtrapping over fem år. Fiskeflåten reiser nå til Danmark for å fylle drivstoff.

Politikerne i Agder jubler over potensielt 2500 arbeidsplasser når batterifabrikken blir en realitet. Da må politikerne være klar over alle fabrikker som planlegges over hele kontinentet og USA og Kina. Det kommer til å bli trangt på det europeiske batterimarkedet fremover.

Risikomomentet bør absolutt vurderes.

Videre ønsker flere politiske partier kontainerhavna ut av Kristiansand selv om den representerer en verdiskapning på 20 milliarder kroner og miljømessig bør ligge rett ved E 18 . Mandal er ikke interessert i kontainerhavna, sier Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken.

Pensjonistpartiet vil omskape Kongsgård/Vige til et attraktivt bomiljø i sjøkanten. Boligbyggingen i Agder har vært og er svært intens, og da spesielt leilighetskomplekser.

Staten styrkes med avgifter og næringslivet svekkes. Levekårsundersøkelsen har klar og direkte sammenheng med politiske standpunkter og beslutninger. Fremtidens generasjoner vil takke politikere som ivaretok næringslivets behov.

