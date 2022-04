Leiv Torstveit har fått på trykk sitt ørtende innlegg der han prøver å klistre mitt navn til Stalin, denne gang med Ukraina-krigen og Pål Steigan som omvei. Jeg har i noen år vært aktiv skribent på nettstedet steigan.no, men har i lengre tid vært uenig i den redaksjonelle linja der og har frasagt meg videre samarbeid. Det er en offentlig kjent sak.

«Fjermeros har vore tydeleg på kva han er for eller imot. Flott! Om krigen i Ukraina har han vore musestille», skriver den freidige innsender som har klart å få med seg at jeg «er talsmann i nokre saker for Rødt». Jeg er kjent medlem av styret i Rødt Kristiansand – og noen dager etter invasjonen, i innlegg i Fvn, førdømte vi Russlands brutale angrep som folkerettsstridig. I to innlegg i Fvn første uka i mars har jeg vist til Rødts standpunkt i debatten om ballettboikott ved Kilden. Jeg har en blogg hvor jeg jevnlig skriver, noe et raskt søk på nettet ville avslørt.

15. mars hadde jeg en større sak om krigen. Der ville Torstveit fått korrigert sine villfarelser om Putin som «eit ekte barn av kommunisten Stalin». Jeg refererer til Putins tale før invasjonen der han nettopp angriper både Lenin og Stalin i forsøket på å undergrave hele Ukraina som statsdannelse.

I forrige uke hadde jeg en tosiders kritikk av nettstedet steigan.no i Klassekampen der jeg for n’te gang denne våren annonserte mitt standpunkt mot den avskyelige krigen Putin har satt i gang. Og jeg har ikke i noen sammenheng skrevet at «USA har skulda for krigen», som Torstveit forsøksvis antyder. Dette kan man ikke forvente at en sakesløs innsender skal kjenne til. Men at Fædrelandsvennens debattredaktør ikke er i stand til å virkelighetsorientere seg i den løpende debatten før en setter slikt på trykk, ja, det er passe flaut.

