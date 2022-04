Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Foto: Heiko Junge / NTB

Det er en stor innrømmelse av manglende handlekraft fra forrige regjering når Frp i avisa etterlyser resultater fra Støre-regjeringen etter knappe seks måneder i regjering. Hennes beskrivelse av situasjonen er helt riktig og selv hadde de i åtte år budsjettansvar med høyreregjeringen og til og med egen minister i Helsedepartementet en periode uten at de lovet noe som helst.

Fastlegekrisen er en lenge varslet krise, og Arbeiderpartiet har høye ambisjoner om å gjøre noe med den. Ap sin satsing startet i 2017 uten Frp sin støtte.

Etter knapt en måned i regjeringskontorene bevilget Støre regjeringen 100 mill. kroner som et første steg for å løse krisen. Vi har enda ikke lagt fram vårt første helt egne budsjett, så når Husøy snakker om løftebrudd, er det rett og slett usant. Vi har startet styrkinga.

For Arbeiderpartiet er fastlegeordningen på mange måter «gullet» i vår felles helsetjeneste. Fastlegene har tidligere i stor grad vært stabile og har trives med jobben sin og fulgt sine pasienter over tid. Kontinuitet og tilgjengelighet er en viktig del av denne suksessen. Fastlegene behandler 9 av 10 av de som henvender seg til helsevesenet og vurderer hvem som har behov for videre undersøkelser og behandling. De styrer derfor mye av ressursbruken i helsevesenet. Uten en fungerende fastlegetjeneste vil spesialisthelsetjenesten bli overbelastet.

Krisen har vokst seg stor og rammer nå nesten hver eneste kommune i Norge.

Arbeiderpartiet gikk til valg på å sikre fastlegeordningen og snu den meningsløse bruken av våre felles penger på den storstilte privatisering som Frp sørget for. Arbeiderpartiet vil fortsette å prioritere gode offentlige helsetjenester til alle. Derfor vil vi fortsette å styrke den offentlige helsetjenesten, kommunene og fastlegeordningen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.