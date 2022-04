Å være minstepensjonist er ei fattigdomsfelle. I dag lever det 146.000 minstepensjonister i Norge, og mange av disse lever under fattigdomsgrensa. I mars tok regjeringa likevel 95 millioner fra minstepensjonistene. Det er et ran av ei gruppe som fra før av sliter med å få endene til å møtes. Regjeringa vil altså endre reguleringa av minste pensjonsnivå til å reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten. Dette fører til at alle som mottar minste pensjonsnivå og garantipensjon, taper enda mer hvert eneste år fremover enn de allerede gjør i dag.

SV mener at minstepensjonen må opp, ikke ned.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok et usosialt forslag som Høyre rakk å legge fram før de ga fra seg nøklene, gjorde det deretter til sitt eget, og gikk til Høyre for å få flertall på Stortinget. For SV har det hele tida vært uaktuelt å gå med på regjeringas forslag. SV har kjempa mot dette forslaget og inviterte regjeringspartiene til samarbeid for å hindre kutt, i tillegg til å øke minstepensjonen. I et så rikt land som Norge skulle det bare mangle at minstepensjonistene lå over EUs fattigdomsgrense!

Skal vi gjøre noe med de økende forskjellene i Norge er vi nødt til å omfordele, få slutt på usosiale kutt og sørge for at folk som har lite, får mer å leve av. Allikevel valgte regjeringa å gå til høyresida for å få flertall. Det er skuffende. Vi trenger ei kraftfull markering av 1. mai, for å vise regjeringa at vanlige folk forventer en mer rettferdig og venstreorientert politikk.

