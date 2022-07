Det skulle bare mangle etter kommunens fravær på tribunen i Budapest 5. juni. Damene på Vipers er ikke bare veldig gode idrettsutøvere, de er også veldig viktige forbilder.

Fysisk aktivitet og muligheten til å få være med i idretten er et våre desidert viktigste verktøy for å få barn og unge i aktivitet. Det er helt avgjørende at barn og unge får delta på lik linje i idrettsaktiviteter. Over 90% av barn i Norge deltar i idrett, men jentene faller fra tidligere enn guttene.

Det har det blitt gjort en utvidet undersøkelse for å kartlegge forskjeller blant gutter og jenter som i dag er toppidrettsutøvere. Der kan vi se systematisk skeivfordeling fra utøverne var små barn. Når det kommer til lønn for toppidrettsutøvere er forskjellene så store at det ikke en gang gir mening å sammenligne kvinners og menns lønnsnivå.

5. juni vant Vipers Champions League-finalen. Nok en gang ble de verdens beste håndballag. De andre lagenes ordfører satt på tribunen, det gjorde ingen representanter fra vinnerlagets hjemkommune. Min intensjon er ikke å henge ut ordføreren, men fremføre et retorisk poeng. Hadde Start spilt en Champions League-finale, hadde det nok vært mange representanter fra både administrasjonen og politisk ledelse på tribunen.

Flere kvinnelige ledere i idretten og mer forsking på kvinnelige utøvere er viktige steg for en bedre hverdag for kvinnelige utøvere. I bystyret har vi tatt et initiativ for å kartlegge forskjellen mellom gutter og jenter i idretten i Kristiansand.

Like viktig er det også viktig å løfte frem kvinnelige forbilder. Det er virkelig Vipers. Lokalpolitikerne og spesielt ordføreren og varaordfører kan bør være med å løfte frem talenter.

Like muligheter kommer ikke av seg selv og jeg er helt sikker på at Kristiansand kan bedre. Vi kan gjøre mer for å skape like muligheter for jenter og gutter som vil satse på idrett.

