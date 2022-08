Det er NHO som ønsker at der skal skje noe for å sikre billig strøm til industri og befolkning. Strømpriskrisen krever flere løsninger enn havvind, som først blir anselig rundt 2030.

Skurken er til dels Naturvernforbundet, som tilsynelatende har overbevisst de grønne partier om at der ikke skal opprettes solparker og vindmøller. MDG har inngått partnerskap i forbindelse med bygging av motorveier. Norge kommer aldri til å nå klimamålene uten mye grønn energi. Dette er absurd, når klimakrisen buldrer avsted, og det eneste vi gjør er å klage over høye strømpriser. Det er trist.

Der blir flere trær i Norge. Der blir mer skog, som Per Skorge fortalte om i Fædrelandsvennen 30. juli, som er direktør i Norges Skogeierforbund.

Naturvernforbundet ønsker tilsynelatende ikke det grønne skifte. Begrunnelsen for ikke å ville det grønne skifte, som krever grønn energi er, at naturen blir ødelagt av å gi plass til solparker og vindmøller.

Visst er der trær og busker, som er naturen, som vil forsvinne. Man kan enkelt finne 2 prosent av skogsområdene som ingen innflytelse har på dyrelivet og flotte naturområder. Dette er mer enn rikelig til å bygge nok vindmøller og solparker til å levere billig strøm til industri og befolkning i hele Norge. I Norge kom 7,5 % av den samlede kraftproduksjonen fra vindkraft i 2021.

Naturvernforbundet skriver om at vindmøller tar fugler. Det er sant, men den fornuftige forståelse mangler. Det kan nevnes, at katter i Danmark tar livet til fugler 50 ganger flere enn vindmøller. Man er flinke til å vise fotos fra vindmøller under oppbygging, som ser forferdelig ut med ødeleggelse av trer og buske. Motorveier under utbygging ser også forferdelig ut, men det ser bra ut når prosjektet er ferdig gjerne hjulpet med litt beplantning.

Glem atomkraft. I 1980 trodde mange smarte folk at i 2000 ville 90 prosent av energien globalt være atomkraft, men tross tusener av milliarder kroner investert har det visst seg ikke være økonomisk bærekraftig blant annet på grunn av mange tekniske problemer.

Der er ikke vannkraft nok til billig strøm til industri, elbiler og oppvarming. Der er ingen annen vei enn solparker og vindmøller, fordi forbruket av el vil gå opp ved utfasing av fossil brennstoff. De grønne partier må stoppe med å være usynlige i det grønne skifte, selv om noe av skylden kan gis til Naturvernforbundet.

