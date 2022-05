Som mange lesere har fått med seg, ønsker Oksøy Eiendom å reise et syv etasjes boligbygg rett sørøst for Tangen videregående skole. Et slikt bygg vil kraftig forringe arbeidsmiljøet vårt. Sol, luft og utsikt i retning fjorden reduseres vesentlig.

Mot sørvest har skolen klasserom. Dermed merket vi oss Demokratenes Alf Alberts uttalelse i møtet på by- og stedutviklingsdutvalget nylig:

– Det viktigste for skoleelever må være å se på tavla, ikke ut av vinduet, mente Albert.

Denne oppfatningen av undervisning er en smule passé. Ja, vi har tavler, men elevene sitter ikke og stirrer på den hele tiden. Mot sørvest har vi blant annet klasserom for kreative fag, og da er lys, luft og utsikt vesentlig. I tillegg har vi en takterrasse der vi ønsker å beholde utsikten mot fjorden.

Vi er svært takknemlige for det flotte skolebygget på Tangen som er finansiert med fellesskapets penger. Ikke desto mindre har vi sans for at det skal bygges nytt her i byen, og at utbyggere tjener penger.

Men alt vi nå ber om, er at bystyret fastholder Oksøy Eiendoms opprinnelige plan for et bygg med fem etasjer. For elevene våre blir det kommende bystyremøtet en leksjon i samfunnsfag. De spør seg:

Tar byens politikere mer hensyn til private utbyggere enn 1200 skoleungdommer og 200 ansatte i et bygg fellesskapet har finansiert?

