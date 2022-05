Jeg satte meg ned for å svare på et innlegg fra en imam her i avisen. Han likte ikke at jeg forsøkte å svartmale islam, skrev han.

I samme øyeblikk falt blikket mitt på VGs leder som lå på sidebordet, med overskriften «Tyranniske Taliban». Der skriver VG at islam kjører hele folket baklengs inn i fortiden, nå skal alle gå i burka og kvinnene mister sine bilsertifikat. Og Taliban er bokstavtro muslimer, visstnok. Var det å svartmale islam, eller var det bare sannheten?

Var det forresten statsminister Boris Johnson som mente at folk i burka lignet på vandrende postkasser (letter boxes)? Hele England lo, unntatt islamistene.

Uansett, jeg lurer på mye med islam, de gangene jeg bryr meg om å lure, for eksempel hvorfor kommer muslimene hit opp til oss i Norden, når det er så mange steder i verden hvor det finnes med-islamister? Islamske land. Saudi- Arabia for eksempel, ingen ytringsfrihet der i gården, eller Indonesia, hvor man piskes hvis bønnen ikke foregår korrekt, og som et ekstra gode har de heller ingen ytringsfrihet.

Dersom Le Pen hadde vunnet i Frankrike, ville hun sette i gang fjerning av all muslimsk bekledning i det offentlige rom, som hodeplagg og burka. Hun fikk 42 prosent av stemmene denne gangen. Om det ville være løsningen... tja, skulle ikke forundre meg.

Men tilslutt, i forbindelse med at jeg lurte på hva muslimer mener om at koranen sier at de skal drepe de vantro... så hvorfor ikke gå til det skritt å revidere hele boken, hele koranen, slik de kristne gjorde med bibelen? Stå frem på førstesiden i VG og utbasuner: Jeg er imam og jeg vil forandre koranen til å bli en lykkelig bok! Det ville gjort seg. De kristne fjernet all dritten om å henge møllestener rundt halsen på folk og anbefale hevn som skulle foregå i tusen ledd fremover. Denne revisjonen gjorde bibelen mer spiselig, mer hyggelig, den har til og med et smil i seg!

Han som skrev boken «Sataniske vers» har fremdeles en muslimsk dødsdom hengende over seg. William Nygaard ble skutt, overlevde så vidt.

Så for å svare på imamens avisinnlegg om at jeg svartmalte islam og muslimene... det gjorde jeg ikke, det behøver jeg ikke, de gjør det selv, hele tiden.

