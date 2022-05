Jeg er på ingen måte tilhenger av SIAN og deres brenning av Koranen. Da bystyrets medlemmer ble presentert for et skriv, ført i pennen av SV, ble dette underskrevet av de fleste gruppelederne på vegne av sine medlemmer.

Jeg synes imidlertid at fordømmelsen av handlingen kun var rettet mot den ene parten. Derfor sa jeg til min gruppeleder, Vidar Kleppe, at dette burde vi ikke skrive under så fremt den andre sidens motdemonstranter ble nevnt. Kleppe ba meg da forfatte et tillegg som også tok sterk avstand fra pøbelens bruk av steiner og molotovcoctails mot ordensmakten.

Hvis dette tillegget hadde blitt tatt med hadde også alle representantene for Demokratene skrevet under. Jeg kan forstå at de venstreradikale ikke ville ha med tillegget, men at Høyre ikke ville ha et mer balansert opprop er meg uforståelig.

