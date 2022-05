Foto: Jacob J. Buchard

Tenk at jeg brukte disse betegnelsene som de fleste godt voksne har brukt uten å legge noe negativt i det. Et stort antall personer har kontaktet meg og sagt at dette er uttrykk som vi i alle år har brukt uten at vi legger noe negativt i bruken av dette. Etter at avisen kontaktet meg slo jeg opp uttrykket på min PC og fikk opp følgende:

Sannsynligvis er uttrykket eldgammelt, og utbredt på tvers av kulturer som en betegnelse av kvinnekjønnet. Motsatsen er naturligvis «det sterke kjønn» – hankjønnet. Det bunner i det biologiske faktum at kvinner gjennomsnittlig har mindre fysisk styrke enn menn.

At min bruk av disse uttrykkene skulle falle noen tungt for brystet er således ikke tilsiktet. Uttrykkene har vært brukt i generasjoner uten negative tanker. Jeg ser derfor ingen grunn til å beklage dette, men vil for tiden fremover avstå fra bruken av det siden enkelte blir fornærmet av dette.

Dermed anser jeg debatten avsluttet fra min side.

