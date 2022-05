Selve jubileumsfeiringen ble utsatt til siste uke i april 2022, noe som både skyldtes utfordringer i forbindelse med koronapandemien og en vann- og kloakklekkasje i gymbygget i august i fjor.

Mandag 25. og tirsdag 26. april startet feiringen med to arrangementer på dagtid der tidligere elever, lærere og foreldre ved skolen ble invitert til å komme og se på ulike utstillinger i gymsalen og høre elevene på 7. trinn fortelle om forskjellige sider ved skolens rikholdige historie. På veggene var det hengt opp portrettbilder av alle de 14 rektorene som har hatt sitt daglige virke på «Todda» fra 1871 og fram til i dag, klassebilder av eldre og nyere dato, bilder av skolens personale fra 1950-tallet og fram til våre dager m.m. I tillegg var det mulig å få en guidet omvisning i det gamle skolebygget, noe mange benyttet seg av. Arrangementene ble godt besøkt, og til sammen var over 100 personer innom skolen disse to dagene.

Onsdag 27. og torsdag 28. april var det elevenes tur til å lage jubileumsfest for foreldre, søsken og annen familie. Da ble det invitert til to store forestillinger på kveldstid, der hver klasse underholdt med henholdsvis sang, dans og drama. Alle klassetrinnene hadde forberedt et innslag hver på ca. 5 minutter der de ulike tidsepokene i Tordenskjolds gate skoles historie var representert. Her fikk publikum se og høre alt fra skuespill om da skolen ble planlagt i bystyret og åpnet i oktober 1871, Margrethe Munthes barnesang «Gråpus», diktet «Til ungdommen» av Nordahl Grieg, Alf Prøysens vise «I bakvendtland», Beatles- og Abba-refrenger framført av elever i fantastiske kostymer, rockegruppa Journeys hit «Don’t stop believin’» og BlimE-dansen fra 2021, «Dynamitt». Innimellom alle innslagene ble det også tid til en fellessang, da musikkvideoen «La Todda leve» fra barne- og ungdomsprogrammet Halvsju som ble sendt på NRK i november 1985 rullet over skjermen. I tillegg bidrog skolens eget kor med en helt ny jubileumssang, skrevet av Kirsti Lindstrøm, kontaktlærer på 3. trinn. Hele forestillingen ble ledet på en utrolig flott måte av to elever på 7. trinn.

Jubileumsuka ble avsluttet fredag 29. april med brus og boller til både små og store i skoletida. Tusen takk til alle som var med på å gjøre «Todda»s 150-årsmarkering til en opplevelse vi seint vil glemme.

