Rett nok ble det foretatt enkelte bygningsmessige vedlikeholdstiltak, blant annet ved å forsøke å tette lekkasjer i taket, men det var jo ikke til stor hjelp for de øvrige problematiske plass- og arbeidsforholdene.

Et halvt år og x antall artikler senere står sykehuset fylt til randen med koronapasienter. Ansatte er slitne. Sykepleiere gråter på jobb. Og kvinneklinikken? Den ligger i en eller annen langtidsplan. Imens må kvinner fortsatt føde i et bygg som er langt fra godt nok til formålet. Og de ansatte må jobbe knallhardt for å gi den tryggheten kvinner og nyfødte fortjener i starten av livet.

Videre ble det ført samtaler med daværende statsråd Høie som kom ned til landsdelen for å se på forholdene. Det ble krevd at det ble satt av 1 milliard til utbyggingen. Etter mange runder kom alle ordførerne på banen og ekspederte en skarp uttalelse til departementet og Stortinget. Den uttalelsen ble nok bare arkivert, ingen har jo hørt noe til den siden.

Torsdag var kvinneklinikken tema på et styremøte i Helse Sør-Øst. Her ble det sagt at det har vært et konstruktivt møte med ordførerne i Region Kristiansand. Men egentlig er det vel ikke møter det er mest behov for?

Etter mye jobbing for denne saken, som er den viktigste saken Agder har der alle står samlet, så skjer det utenkelige.

Nybygging av Kvinneklinikken blir utsatt, nærmest på ubestemt tid, men i alle fall til 2030.

Er dette virkelig mulig? Kan vi i vår region finne oss i at nok en gang er det de fødende kvinnene som blir skadelidende? Er det virkelig så lettvint å sette et pennestrøk over all tid og krefter som er lagt ned i dette arbeidet?

Vi i Pensjonistpartiet i Kristiansand vil ikke godta at dette skjer. Vi må igjen på banen i et bredt fellesskap og øve press på Helse Sør-Øst atter en gang. Pensjonistpartiet vil ivareta interessene til alle svake grupper i vårt samfunn – og hvem er vel svakere enn et nyfødt barn og dets mor?

Pensjonistpartiet vil ta kampen opp!

