Bravo! Men bare en ting: Jeg ser at journalisten gjengir det gamle, men noe underlige utsagnet fra Risør-folket om at den spektakulære jettegryta deres er «Nord-Europas største jettegryte i fjell». Det minner litt om ham som hadde sett en rytter til hest. Jettegryter er i fast fjell. I Søgne har jeg registrert 55 jettegryter som alle er i fjell, og om de ikke hadde vært det, så hadde de ikke vært jettegryter. For øvrig klarer vi her i bygda dessverre ikke å slå Risør, våre største er «bare» 4,5 m i diameter og anslagsvis like dype – riktignok er det to slike tett i tett – og de er delvis fylt igjen og omgjort til et yndet sted for plommetrær. Men de er ikke høyt over havet, så kanskje kunne barn i steinalderen bade i dem, slik de i vår tid kan borte i Risør.

Så var det dette med Nord-Europa: En gang jeg var på Bjørnsons Aulestad oppe i Gausdal nær Lillehammer, besøkte jeg også sørenden av Espedalsvannet lenger nordvest oppe i dalen. Der er Norges største samling av jettegryter, «de største er opptil 50 meter dype og 20-30 meter brede». Trolig er de forårsaket av at det i sin tid var en kolossal vannansamling under isbreen som plutselig slapp løs nedover det trange gjelet. Så sammenliknet med dem i Gausdal er nok den morsomme jettegryta i Risør nesten som et fingerbøl å regne...

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.